Ergebnis der Klausurtagung CDU hält geplante Flüchtlingseinrichtung für zu groß

Alle Jahre wieder stehen die Haushaltsberatungen der Hamminkelner Ratsfraktionen zum Start ins neue Jahr auf Platz eins der politischen Agenda. Am Dienstag hat zunächst die CDU-Fraktion, deutlich größte Fraktion im Rat, ihre Ergebnisse genannt. Sie hatte diesmal im verschneiten Winterberg im Sauerland den neuen Etat durchforstet. „Wir haben intensiv zusammengearbeitet und kontrovers diskutiert. Am Ende hat sich die harte Arbeit gelohnt. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in schwierigen Themen gute Lösungsansätze finden konnten“, stellte nun der Fraktionsvorsitzende Marcel Opladen zufrieden fest. Allerdings macht die Fraktion nicht den letzten Haken unter die Beratungen. Denn ein wesentliches Ergebnis ist die Erkenntnis, dass die CDU den Haushaltsbeschluss vertagen will.