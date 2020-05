Kandidat Andreas Lips : CDU will Wirtschaft und Dörfer stärken

Hamminkeln Bürgermeisterkandidat Andreas Lips präsentierte sich am Freitag und nannte politische Ziele für Hamminkeln. Wichtiges Thema im Wahlkampf: In der Rezession durch die Corona-Krise wollen die Christdemokraten gegensteuern.

Politisches Seit der Zeit in der Jungen Union ist Lips politisch aktiv. In dieser Zeit hat er den Hamminkelner CDU-Fraktionsvorsitzenden Dieter Wigger kennengelernt. „Auch den damaligen Bürgermeister Heinrich Meyers als beeindruckende Persönlichkeit habe ich damals kennen- und schätzen gelernt“, berichtete er dem CDU-Vorstand. Mit Dieter Wigger verbindet ihn seit vielen Jahren eine persönliche und politische Freundschaft. Daraus resultierte sein Interesse an der Kandidatur in Hamminkeln. „Er hat den Blick von außen, das ist gut und hat schon manche Anregung ergeben“, sagt Wigger.

Stichworte Bauen und Verkehr: Hier begrüßt die CDU „eine tiefgreifende Verkehrsberuhigung in allen Dörfern“. Sie will das aus den Nieerlanden und Niedersachsen bekannte Konzept Shared Space prüfen, soweit sich das in den Ortskernen realisieren lässt. Es sieht den Rückbau aller Verkehrsschilder und damit gleichberechtigtes Agieren aller Verkehrsteilnehmer vor. Generationenprojekte mit Arzthäusern wie in Mehrhoog sieht die CDU als Antwort auf die Landarzt-Thematik in allen Dörfern und sagt: „Die Ausschreibung weiterer Flächen für altersgerechtes Wohnen an attraktiven Standorten ist erforderlich.“ An der A 3 in Hamminkeln will man unter anderem neue Gewerbegebiete. Die Bebauung am Rathaus und die Reduzierung des Durchgangsverkehrs in Brünen bekommen Priorität für die erste Hälfte der nächsten Ratsperiode.