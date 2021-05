Hamminkeln : CDU startet eine Info-Offensive zum Abfallsystem

Hamminkeln Das Thema Müll und Abfuhrsystem hat zu heftigen Auseinandersetzungen in Hamminkeln geführt. Es gipfelte im Auszug der CDU-Fraktion aus der letzten Ratssitzung, am Montag ist deshalb Nachsitzen im Rat angesagt.

„Wir meinen, dass Aufklärung besser ist, als fraglos auf dem Status quo zu beharren“, kritisiert die CDU . „Angedachte Hilfskonstrukte wie eine zusätzliche Windelabfuhr sorgen nur für neue Ausnahmen und machen das System komplizierter.“ Sie verweist auf die Entwicklung, dass der Bauausschuss vor wenigen Tagen einstimmig dafür plädierte, die Entscheidung über die neue Ausschreibung zur Müllabfuhr ab 1. Januar 2023 erst nach der Sommerpause auf den Weg zu bringen, nun aber SPD, Grüne, USD und FDP die Festlegung des Abfallsystems bereits in der Ratssitzung am 1. Juli treffen wollen. „Dem Vernehmen nach“ heißt ausdrücklich der Zusatz in einer Mitteilung der CDU.

Ein weiterer Termin mit Entsorgungs-Experten der CDU-Kreistagsfraktion ist am Montag, 14. Juni, 18 Uhr. In einer digitalen Bürgersprechstunde stehen Ratsmitglieder am Montag, 21. Juni, 18 Uhr, zur Verfügung. „Ziel ist es, die Vor- und Nachteile des bestehenden Systems zu erörtern, fachkundigen Rat einzuholen sowie die Bürgerschaft weitestgehend einzubeziehen“, so die CDU-Spitzen. Im Kommunalwahlkampf hatte die CDU sich für gelbe Tonnen statt Wiegesystem ausgesprochen. FWI und FDP hatten angekündigt, das Hamminkelner System grundlegend zu prüfen.