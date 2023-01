Dorothee Feller in Hamminkeln NRW-Schulministerin besucht den CDU-Ortsverband

„Endlich wieder ein Neujahrsempfang. In Präsenz!“ Mit diesen Worten beginnt die gedruckte Einladung des CDU-Stadtverbands Hamminkeln zum diesjährigen Neujahrsempfang, die in diesen Tagen verschickt worden ist. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sei Anfang 2020 der letzte externe Gastredner des CDU-Stadtverbands gewesen, so Stadtverbandsvorsitzender Norbert Neß. Nun freue man sich auf NRW-Schulministerin Dorothee Feller, die 2023 die Rednerin beim Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbands Hamminkeln ist. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu der Veranstaltung eingeladen. Sie findet statt am Sonntag, 15. Januar, 11 Uhr, im Ratssaal des Hamminkelner Rathauses. „Unser Land ist arm an Rohstoffen. Die wichtigste Ressource ist daher: Schule, Bildung und Ausbildung unserer Kinder“, schreibt der CDU-Stadtverband weiter im Einladungstext. Und nennt die anstehenden Aufgaben, die auch in Hamminkeln nicht nur politisches Thema sind. In der Stadt ist der Slogan „Kurze Beine, kurze Wege“ häufig in der Schulpolitik zu hören. „Ortsnahe Schulen. Ausreichend Lehrerinnen und Lehrer. Kein Unterrichtsausfall: das sind wichtige Themen. Gerade für uns in unserer ländlichen Region“, erläutert Norbert Neß. Dorothee Feller ist seit vergangenem Jahr die neue NRW-Ministerin für Schule und Bildung. Die studierte Juristin, Jahrgang 1966, stammt aus der Nähe. Geboren in Dorsten war sie viele Jahre bei der Bezirksregierung in Münster tätig, von 2017 bis 2022 als Regierungspräsidentin.