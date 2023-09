Wegen Flüchtlingssituation CDU Hamminkeln will Taten sehen

Bessere Unterstützung der Kommunen in der Flüchtlingskrise fordert der Vorstand des CDU-Stadtverbands Hamminkeln in einem Antrag an den nächsten CDU-Landesparteitag. Die Delegierten des CDU-Landesverbands kommen am 28. Oktober im rheinischen Hürth unter Vorsitz von Ministerpräsident Hendrik Wüst zusammen, der die CDU-NRW als Vorsitzender anführt.