CDU-Fraktionschef in Hamminklen : Johannes Bauhaus geht von Bord

Bauhaus sah seine Amtszeit von Beginn an als begrenzt an. Foto: CDU Hamminkeln

HAMMINKELN Der Fraktionschef der CDU in Hamminkeln legt sein Amt nieder. Er hatte diesen Schritt zwar schon angekündigt, irgendwie kam der Vollzug nun aber dann doch überraschend. Seine Kollegen würdigten den Mann.

Von Thomas Hesse

(thh) „Ein Mann, ein Wort“: Johannes Bauhaus verlässt den Rat und legt CDU-Fraktionsvorsitz nieder. So hieß es gestern in der CDU zum zwar angekündigten Amtsantritt, der dennoch irgendwie überraschend ausfiel.

Dass er seine Amtszeit von vorneherein als begrenzt angesehen und aus Parteiräson den Vorsitz übernommen hatte machte der in seiner sachlichen und unkomplizierten Art fast schon vergessen. Doch Bauhaus bleib seiner verlässlichen Linie treu und hielt die Ankündigung jetzt ein. Die stärkste Fraktion im Rat hat mit Bauhaus Zeit überbrückt, nun aber ihre Führungsfrage zurück. Sie bleibt nach Lage der Dinge vorerst ungeklärt. Ein direkter Nachfolger als Fraktionschef wurde laut Pressemeldung nicht bestimmt. Entscheiden ist aber über den Nachrücker. In den Rat nachrücken wird Bauhaus Ersatzkandidat Hermann-Josef Görkes, der ebenfalls in Dingden-Lankern wohnt. Der 56-jährige ist im Hauptberuf als Maschinenbautechniker in Bocholt tätig.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Bauhaus aus Lankern hat jetzt den Schritt vollzogen, den er einst zu Beginn der Wahlperiode angekündigt hat. Das CDU-Ratsmitglied Johannes Bauhaus hatte schon früh seine Absicht erklärt, zur Hälfte der Wahlperiode zum 1. November sein Mandat niederzulegen. Dies hat der Lankerner in der CDU-Fraktionssitzung am Montagabend nun bestätigt. Im Februar hatte der Rentner sein 75. Lebensjahr vollendet. Nach der Kommunalwahl 2020 hatte Johannes Bauhaus nach einstimmiger Wahl auch den Vorsitz der CDU-Ratsfraktion übernommen. Diese Führungsposition muss nun ebenfalls neu besetzt werden. Die Fraktion wird im November über die Nachfolge entscheiden.

Johannes Bauhaus gehört dem Rat der Stadt Hamminkeln bereits seit 2009 an. Als Senior der CDU-Fraktion blickte er auf langjährige politische Erfahrung zurück. Nach seiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden erklärte er: „Diese Erfahrung will ich nach besten Kräften einsetzen, damit die CDU gute politische Arbeit zum Erfolg unserer Stadt und ihrer Dörfer leisten kann.“ Der frühere Steuersachbearbeiter und verwitwete Vater von drei Kindern und sechs Enkeln lebt in Lankern und hat sich in den vergangenen Jahren im Schwerpunkt den sehr sachlichen und eher nüchternen Fachthemen im Bereich Bauen oder Haushalt und Finanzen gewidmet. Das tat er gut, und das passte vom politischen Interessenfeld und seiner nüchternen Art zu ihm. Seinen Ratswahlbezirk 5 hatte er 2020 mit 58,64 Prozent deutlich gewonnen. In seiner Freizeit mag er Jagd und Natur sowie Fahrradtouren.