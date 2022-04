Hamminkeln : CDU setzt auf Bildung, Heimat und Leistungsfähigkeit der Stadt

Der Hamminkelner CDU-Vorstand hat sich auf einer Klausurtagung mit thematischen Schwerpunkten befasst. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die CDU will laut ihrem Vorsitzenden Norbert Neß als stärkste Partei Impulse geben und umsetzen. Ihre Kernkompetenz sei die Bürgernähe durch die direkt gewählten Ratsmitglieder.

Bildung, Heimat und die Leistungsfähigkeit Hamminkelns: Das sind die drei Schwerpunkt-Themen, denen sich die CDU in Hamminkeln verstärkt annehmen will. Im sauerländischen Sundern hat der Vorstand des CDU-Stadtverbands auf einer Klausurtagung die künftigen Schwerpunkte seiner Arbeit beraten. Vorsitzender Norbert Neß fasste zusammen: „Die CDU will in Hamminkeln als stärkste Partei immer wieder neue Impulse geben und umsetzen. Unsere Kernkompetenz ist die Bürgernähe durch unsere direkt gewählten Ratsmitglieder.“

Nach der Kommunalwahl hatte der Vorstand drei Arbeitsgruppen gebildet, um über Kommunikation, Themen und die Wahlergebnisse sowie Trends zu beraten. Bernhard Borgers, Marcel Opladen und Paul Sonders haben die Ergebnisse während der Vorstandsklausur eingebracht. Bei der Kommunikation will die CDU ihre Präsenz in den sozialen Medien optimieren. Bei den Themen steht die Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Kommune im Mittelpunkt und die Optimierung der Schulen, der Straßen sowie der Stadtentwicklung. Ziel für die nächste Kommunalwahl bleibe es, sich als stärkste Partei im Rat zu behaupten und aus der Oppositionsrolle in die Verantwortung zurückzukehren, so Neß.

Klares Ergebnis war das Festhalten an der Organisationsstruktur der Partei. Der Stadtverband setzt sich aus sieben Ortsverbänden mit jeweils eigener Leitungsstruktur in den Dörfern zusammen – und hebt sich so von anderen Parteien ab. „So ist die CDU nah bei den Menschen und ihren Anliegen – und wir wollen uns nicht auf Stadtebene zentralisieren“, sagte CDU-Vorsitzender Norbert Neß. Grundsätzlich will sich die CDU in Ortsvorständen organisieren, aber auch andere Leitungsmodelle im Team seien denkbar. Es bedürfe nicht immer der traditionellen Struktur, auch moderne Teamformate seien denkbar.

Befasst hat sich der CDU-Vorstand auch mit dem Landtagswahlkampf: „Wir kämpfen für unsere hiesige Landtagsabgeordnete Charlotte Quik und wollen, dass sie erfolgreich wiedergewählt wird.“ Zum Aktionsprogramm der CDU zählen neben flächendeckender Plakatierung und Infoständen an den Samstagen vor der Wahl auch weitere Aktivitäten. So wurden an Karsamstag in Brünen, Dingden, Hamminkeln und Mehrhoog Ostereier verteilt.

Am Donnerstag, 5. Mai, wird der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und ehemalige Bundesminister Jens Spahn zu einer öffentlichen Veranstaltung in den Landgasthof Majert nach Brünen kommen. Ein Familienfest plant der CDU-Stadtverband für Samstag, 7. Mai, 15 Uhr, auf dem Bauernhof von Thomas Neu in Brünen.

