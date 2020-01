Neues Gewerbe an A3 möglich : CDU Hamminkeln begrüßt Gewerbepläne des RVR

Neues Gewerbe an A3 möglich

An dieser Stelle soll sich PartyRent ansiedeln. Kommt es noch dazu? Foto: dpa

Hamminkeln CDU-Vorstand Norbert Neß sieht Chancen für die Ansiedlung von PartyRent.

Die CDU Hamminkeln begrüßt die neue Bewegung beim Gewerbegebet an der A3. „Was lange währt, wird wohl endlich gut.“ Mit diesen Worten hat der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Norbert Neß die jüngsten Meldungen aus dem Regionalverband Ruhr (RVR) kommentiert, der im „Vorgezogenen Teilplan Regionale Kooperationsstandorte“ auch die neuen Gewerbeflächen nördlich und südlich der Autobahn A3 in Hamminkeln realisieren möchte. Beiderseits der Anschlussstelle Hamminkeln soll auf insgesamt 35 Hektar die Ansiedlung von Gewerbeunternehmen möglich werden. Der Teilplan entsteht im Vorgriff auf den Regionalplan, der vom RVR aufgrund von Planungsmängeln auf 2021 geschoben wurde. Die Verbandsversammlung des RVR („Ruhrparlament“) muss der Vorlage noch zustimmen. Ob dies politische Mehrheiten findet, ist noch offen.

Neß betont, die CDU Hamminkeln habe sich seit langem für die Neu-Ausweisung der Gewerbegebiete stark gemacht: „Gerade größere Gewerbeflächen sind rar, aber wichtig, um Anker-Investoren anzuwerben. Die neuen Möglichkeiten an der Autobahn können unseren Wirtschaftsstandort signifikant stärken und wichtige Investitionsentscheidungen wie zum Beispiel PartyRent zeitnah möglich machen.“ Ob PartyRent wirklich kommt, das ist noch unklar. Neß erinnerte unter anderem an einen Ortstermin mit dem Vorsitzenden der RVR-Verbandsversammlung, Josef Hovenjürgen 2015, bei dem sich Lokalpolitiker aus Stadtrat und Kreistag für die neuen Gewerbeflächen stark gemacht hatten. „Wenn die Gewerbeflächen kommen, dann ist das auch ein gutes Signal für die Akzeptanz des RVR in unserer Region, dem manche immer unterstellen, er bevorzuge das Ruhrgebiet vor dem ländlichen Raum.“