Hamminkeln : Abgeordnete besucht Lehrerhaus

Dingden Im sogenannten Wohnstallhaus lebten der Dorflehrer und seine Familie mit dem Vieh unter einem Dach. Ein 190.000-Euro-Zuschuss aus Berlin hilft mit, den ursprünglichen Zustand des historischen Baus wiederherzustellen.

Kurz zuvor hatte Sabine Weiss die frohe Kunde aus Berlin überbracht: Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages grünes Licht gegeben hat, werden 190.000 Euro aus dem Kulturetat in das Dingdener Projekt fließen. Das ehemalige Lehrerhaus an der Weberstraße soll so hergerichtet werden, wie es ursprünglich war. Im sogenannten Wohnstallhaus lebten der Dorflehrer und seine Familie mit dem Vieh unter einem Dach. Nur ein Flur trennte Wohnzimmer und Schweinestall. Jahrzehnte stand das mehrere Jahrhunderte alte Gemäuer leer, so dass vieles noch im ursprünglichen Zustand erhalten ist. „Die Fachleute für Denkmalschutz waren begeistert, als sie das erste Mal hier waren“, berichtete Küpper. „Hier wollen wir zeigen, wie die frühere Baukultur gewesen ist.“ Im benachbarten Mini-Laden sollen Räume entstehen, die für Ausstellungen oder als Lernort genutzt werden können.