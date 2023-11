Caritas setzt auf Projektarbeit Das Abdriften in die Einsamkeit und was man dagegen tun kann

„Zusammen ist man weniger allein“: Der deutsche Titel des französischen Films „Ensemble, c’est tout“ ist so genial wie ewig gültig – und brandaktuell. Vereinsamung, Verinselung, Abkapselung, Teilnahmslosigkeit, Verlassenheit – das alles schwingt mit in einer Entwicklung, die in unserer Gesellschaft zu beobachten ist. Wenn man denn genau hinschaut. Dieses Hinschauen hat sich die Caritas Wesel-Dinslaken auf die Fahnen geschrieben und wirbt um Unterstützung. Denn Einsamkeit ist schrecklich und macht krank. Sie betrifft nicht nur ältere Menschen, die nach dem Verlust eines Partners alle sozialen Kontakte kappen. Auch vereinsamende junge Leute zählen zur Caritas-Klientel, ebenso beeinträchtigte Personen, die aus vielerlei Gründen nicht so interagieren können wie die sogenannten normalen Menschen. Was Gründe sein können, wie sich das auswirkt und wie man dagegen vorgehen kann, war jetzt Thema einer Runde von Caritas-Expertinnen mit der Hamminkelner CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik im Bonifatius-Haus am Weseler Bahnhof.