Ein Verletzter in Wesel : Feuer auf Campingplatz greift auf mehrere Wohnwagen über

Ein Verletzter in Wesel

Wesel Drei ausgebrannte Wohnwagen, vier beschädigte Nachbarparzellen: Auf dem Campingplatz Grav Insel hat am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer gewütet. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt.

Im Weseler Stadtteil Flüren ist am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz Grav Insel ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen laut Polizeibericht auf zwei weitere Wohnwagen über, alle drei Wagen brannten komplett aus. Glück im Unglück: Nur eine Person, ein 58-jähriger Weseler, wurde leicht verletzt. Ein größeres Unglück hätte noch entstehen können, wenn sich auf die Gasflaschen, die sich in den Wohnwagen befanden, entzündet hätten. Das konnte die Feuerwehr verhindern, die durch eine sogenannte Riegelstellung das Übergreifen auf weitere Objekte einzudämmen versuchte. Auf weiteren vier angrenzenden Parzellen verursachte das Feuer Sachschäden. Der Grund für den Brand ist noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.