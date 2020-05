Weseler Altana-Tochter : Neuer Chef für Byk in Wesel ab 2021

Wesel Zum neuen Jahr bekommt die Byk-Chemie GmbH mit Sitz in Wesel einen neuen Chef. Der Neue kommt vom Chemiekonzern Evonik. In Wesel folgt er auf Christoph Schlünken, der als Interimslösung seit Oktober 2019 bei der Byk parallel zum Altana-Vorstand tätig war.

Tammo Boinowitz (53) wird zum 1. Januar 2021 neuer Geschäftsführer der in Wesel am Niederrhein beheimateten Byk-Chemie GmbH und übernimmt nach einer zweimonatigen Einarbeitungs- und Übergabephase auch die weltweite Leitung von Byk, dem umsatzstärksten Geschäftsbereich des Spezialchemiekonzerns Altana. Er folgt auf Christoph Schlünken, der den Geschäftsbereich parallel zu seiner Verantwortung im Altana-Vorstand seit Oktober letzten Jahres interimistisch leitet.

Boinowitz absolvierte sein Chemiestudium in Hamburg und wurde an der Universität Duisburg-Essen im Jahr 1995 promoviert. Parallel studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen. Danach trat er in die damalige Th. Goldschmidt AG in Essen ein, die heute Teil von Evonik ist. Nach verschiedenen Stationen im Bereich Forschung & Entwicklung und Anwendungstechnik war er von 2003 bis 2006 Global Technical Director des heutigen Geschäftsgebiets „Comfort & Insulation“. Nach der Leitung strategischer Wachstumsprojekte für den Geschäftsbereich „Consumer Specialties“ und im Bereich Corporate Development der Evonik Industries wurde er im Dezember 2011 zum Leiter des Geschäftsgebiets „Comfort & Insulation“ ernannt. Von 2014 bis 2018 leitete er das Geschäftsgebiet „Personal Care“. „Ich freue mich, dass wir mit Herrn Dr. Boinowitz einen echten Branchenkenner mit hervorragender Fach- und Führungskompetenz für unseren größten Geschäftsbereich gewinnen konnten“, so Altana-Vorstandsmitglied Christoph Schlünken. „Ich bin sicher, dass er die Erfolgsgeschichte von Byk zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortschreiben wird."