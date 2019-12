Hamminkelns Bürgermeister will Familienvater helfen : Bus nach Mehrhoog: Gespräch mit der Niag

Am Schulzentrum Nord in der Feldmark fährt gegen 15 Uhr kein Bus in Richtung Mehrhoog. Das ärgert Familien, deren Kinder 45 Minuten auf den nächsten Bus warten müssen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel/Mehrhoog Familienvater hofft auf einen zusätzlichen Bus, der künftig um 15 Uhr vom KDG nach Mehrhoog fährt.

Der Mehrhooger Familienvater Thomas Ohlendorf, der Anfang des Monats in einem Schreiben an mehrere Politiker der CDU und SPD beklagt hatte, dass einige Schüler des Weseler Konrad-Duden-Gymnasiums nicht die Möglichkeit hätten, nach der achten Stunde mit der Linie 63 von Wesel nach Mehrhoog zu fahren, bekommt Unterstützung von Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski. Die Verärgerung der Eltern, dass Mehrhooger Kinder, die nach dem Wechsel von G 8 zu G 9 nachmittags nicht um 15 Uhr vom Konrad-Duden-Gymnasium nach Hause fahren könnten, sondern noch 45 Minuten warten müssten, kann Romanski durchaus nachvollziehen.

Gleichwohl, so erklärt er auf Anfrage unserer Redaktion, habe er natürlich auch Verständnis dafür, dass die Stadt Wesel keinen Schülerspezialverkehr für ein Dutzend Kinder aus Mehrhoog bezahlen werde. „Aus diesem Grund habe ich einen Termin mit der Niag ausgemacht, um dabei zu versuchen, einen Kompromiss zu finden.“ Der könnte so aussehen, dass die Niag auf der Linie 63 einen zusätzliche Linienbus einsetzt. Und zwar an den Tagen, an denen die Mehrhooger Schüler bereits nach der achten Stunden Feierabend haben. Eine Antwort auf seine Schreiben hat Thomas Ohlendorf auch von den drei Christdemokraten Sabine Weiss (Bundestagsabgeordnete), Charlotte Quik (Landtagsabgeordnete) und Dieter Wigger (Hamminkelns CDU-Fraktionschef) erhalten. Das Trio habe sich bei der Bahn erkundigt und erfahren, dass der Einsatz eines zusätzlichen Busses der Bahntochter BVR (Busverkehr Rheinland GmbH) kein Problem sei. Nur müsse ein weiterer Bus ja auch bezahlt werden.