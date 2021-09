Partei schneidet bei Bundestagswahl schlecht ab : Katerstimmung bei der CDU

Statt im Kreishaus hat sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss (r.) im Weseler Kolpinghaus die Wahlsondersendungen angeschaut. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Während die SPD und die FDP feiern, herrscht bei der CDU in Wesel große Enttäuschung. Grüne und Linke hätten sich mehr erhofft. Die wichtigsten Reaktionen zu den Ergebnissen der Bundestagswahl.

Es ist 19.15 Uhr, als das erste Weseler SPD-Ratsmitglied im Bürger-Schützen-Haus an de Tent auf dem Fusternberg auftaucht. Norbert Ackermann hat bis etwa 19 Uhr im Wahllokal in der Feldmarker Grundschule fleißig Stimmen gezählt. Nun ist er auf die ersten Hochrechnungen der Bundestagswahl gespannt. Auf der Großleinwand im Bürger-Schützen-Haus laufen die Ergebnisse in einer Endlosschleife. Die Sozialdemokraten liegen bei 26,6 Prozent, die Union knapp dahinter. Er lächelt ein wenig.

„Das sind fünf Prozent mehr als 2017“, sagt Ackermann. Dass die beiden Volksparteien allerdings so knapp beieinander liegen, konsterniere ihn. „Insgesamt darf man aber zufrieden sein, dass wir aus dem Kellertief raus sind.“ Ähnlich sieht das auch SPD-Fraktionschef Ludger Hovest, der gegen 20.05 Uhr eintrifft. Mittlerweile feiern er und gut 80 Genossen das gute Abschneiden der Partei bei Currywurst und Pommes. „Rainer Keller hat aktuell 6000 Stimmen Vorsprung. Und die SPD ist im Bund stärkste Fraktion. Und das ist ein Verdienst von Kanzlerkandidat Olaf Scholz“, lobt Hovest. „Ich glaube, dass man nun ohne die CDU eine Regierung gründen kann. Mal schauen, was die nächsten Wochen so bringen.“

Deutlich gedrückter ist die Stimmung derweil im Kolpinghaus, wo die CDU im Saal die Wahlberichterstattung in der ARD und im ZDF verfolgt und Frikadellen serviert werden. Zwischendurch werden auch die Ergebnisse aus dem Kreis auf einer Großleinwand eingeblendet. Rainer Keller liegt vorne.

Mittendrin im Saal sitzt die CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss. Ob es für sie am Ende reicht, nochmals ins Parlament zu kommen? Sie zuckt mit den Schultern. „Ich warte auf das Endergebnis.“ Natürlich ist sie enttäuscht über das Abschneiden ihrer Partei, auch wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. „Es ist die Frage, ob wir das noch hinbekommen. Hauptsache ist, dass Rot-Rot-Grün verhindert wurde.“ Sie selbst und ihr Team hätten alles getan und alles gegeben, sagt sie.

Erst sehr viel später trifft Jürgen Linz, Wesels CDU-Fraktionschef, im Kolpinghaus ein. Er habe noch bis 20.25 Uhr Briefwahlstimmen ausgezählt, sagt er. „Ich habe gelesen, dass es extrem knapp wird. Das Ergebnis für die CDU kann einen nicht zufriedenstellen“, betont Linz. Wobei er insgeheim darauf hofft, dass sich nach der Auszählung der Briefwahlstimmen an dem Ergebnis noch etwas ändern könnte. „Da muss man abwarten.“

Bereits seit den späten Nachmittag haben die Liberalen ihr gutes Abschneiden gefeiert. Und zwar bei Blühmi am Kornmarkt. Vorsitzender Dirk Giesen erzählt, dass der Weseler FDP-Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther die ersten Prognosen bereits um 15 Uhr von Christian Lindner erhalten habe. „Deswegen wussten wir, dass es gut aussieht für uns“, sagt Giesen. Bei Currywurst und Bier verfolgen mehrere Dutzend Parteifreunde die Hochrechnungen auf dem Kneipen-Bildschirm. Alle sind gespannt, wie sich SPD und CDU schlagen. Dirk Giesen hätte sich eine Koalition mit der CDU gewünscht. Da das nicht funktioniert, würde er persönlich eine Jamaika-Koalition präferieren.

Zu Hause haben Ulrich Gorris (Grüne) und Barbara Wagner (Linke) den überaus spannenden Wahlabend am TV verfolgt. Beide waren zuvor als Wahlhelfer aktiv. Gorris in der Quadenweg-Grundschule in Schepersfeld, Wagner in der Konrad-Duden-Grundschule in Obrighoven. „Ich bin ganz ehrlich: Ich hätte mir ein besseres Ergebnis für die Grünen gewünscht“, sagt Gorris. Allerdings habe man im Vergleich zu 2017 die Anzahl der Stimmen fast verdoppelt. „Das ist ein schönes Ergebnis. Es bleibt aber die Frage, was nun kommt, mit wem man jetzt Gespräche führt, mit wem wir unser zentrales Thema, den Klimaschutz, umsetzen können.“ Gefragt nach seiner Wunschkoalition sagt Gorris: „Hauchdünn präferiere ich die Ampel.“