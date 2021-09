Kommentar zur Bundestagswahl : Wählen ist keine Raketenwissenschaft

Meinung Wesel Der Wahlkampf war diffus, kleinlich, aber alles andere als öde. Man sollte sich als Wähler allerdings bloß nicht mürbe machen lassen, von all den Taktikempfehlungen. Manchmal entsteht der Eindruck, dass der Wahlgang kompliziert ist. Doch das ist ziemlich falsch.

An dieser Stelle möchte ich jetzt und für Sie gänzlich überraschend und exklusiv ein Geständnis ablegen: Ich finde Wahlkampf großartig. Bundestagswahlen finden meistens im Herbst statt, Landtagswahlen im Frühling. Das sind die Zeiten des Übergangs, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Oder sich die ersten Knospen bilden. Die Politik fügt sich in die Jahreszeiten ein. Regierungen verwelken oder erblühen.

Aber das ist nicht der Hauptgrund für meine Leidenschaft. Wahlkampf ist Bratwurst essen, in die Fußgängerzone gehen, an Haustüren klingeln. Wahlkampf ist Reden halten auf dem Marktplatz, Plakate studieren (schön, verunglückt, sinnfrei, genial?). Wahlkampf ist Konfrontation, Auseinandersetzung, Debatte. Auf einmal sprechen die Menschen am Frühstückstisch, in der Bahn, auf dem Fußballplatz über Politik. Was für ein Fest!