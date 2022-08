Obstkelterei van Nahmen schenkt am Schloss Bellevue aus : Frische Säfte für den Bundespräsidenten

Hamminkeln/Berlin Die Privatkelterei van Nahmen war erneut Catering-Partner beim Bürgerfest am Schloss Bellevue in Berlin. Besonders für die mitgereisten Auszubildenden war es ein Erlebnis – bis das Wetter nicht mehr mitspielte.

Das Bürgerfest des Bundespräsidenten Franz-Walter Steinmeier (SPD) steht in den vergangenen Jahren nicht wie gewohnt unter einem guten Stern. Denn 2020 und 2021 fiel die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie komplett aus. In diesem Jahr fand sie mit Hamminkelner Beteiligung zwar wieder statt, musste aber am vergangenen Freitag, 26. August, abgebrochen werden, weil ein schweres Gewitter über dem Berliner Schloss Bellevue kreiste. Vertreten und betroffen war dabei auch die Obstkelterei van Nahmen, die schon mehrfach beim Bürgerfest eingeladen war.

„Glücklicherweise besserte sich das Wetter, so dass es am Samstag planmäßig weitergehen konnte – zur Freude der Privatkelterei van Nahmen. Denn schon seit langem ist unser Hamminkelner Familientrieb bei diesem Event dabei“, sagt Firmenchef Peter van Nahmen. Als immer wieder eingeladener und gern gesehener Catering-Partner versorge man unmittelbar im Schlossgarten die Gäste des Festes mit erfrischenden und bekanntlich schon mehrfach preisgekrönten Getränken, wie er weiter ausführt.

Gleich mit zehn Personen reiste die Hamminkelner Delegation am vergangenen Donnerstag in die Hauptstadt nach Berlin , um alles vorzubereiten. Mit dabei waren zwei Auszubildende: Hendrik Elsing, 22 Jahre alt, Azubi als Fachkraft für Lagerlogistik, und Franziska Sandbrink, 21 Jahre alt, die eine Lehre als Industriekauffrau absolviert. Für alle Mitarbeiter des vom Ehepaar van Nahmen geleiteten Teams war dieser Ausflug etwas Aufregendes und besonders natürlich für die Azubis. „Dass wir die Möglichkeit hatten, hinter die Kulissen dieser großen Veranstaltung zu schauen und den Bundespräsidenten zu sehen, war ein tolles Erlebnis“, schwärmen Elsing und Sandbrink.

Nächstes Jahr möchten die dann fertig Ausgebildeten gerne wieder mitfahren – dann als Mitarbeiter. Denn sie fühlen sich wohl im selbst benannten „kleinen Saftladen“: „Nicht nur das Fest beim Bundespräsidenten war ein besonderes Ereignis. Auch darüber hinaus hatten wir eine schöne Zeit zusammen.“ So lohnte sich die Reise für alle: für die Mitarbeiter hinter dem Ausschank und für die vielen Gäste des Bundespräsidenten, die sich an frischen und gekühlten Säften der Obstkelterei van Nahmen und am Frucht-Secco erfreuten. Letzterer eignet sich als garantiert alkoholfreier Aperitif bestens zum Anstoßen in diesem festlichen Rahmen.