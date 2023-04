Aktionen für Kinder und Jugendliche Was die Bürgerstiftung Kreaktiv in diesem Jahr plant

Die Bürgerstiftung Kreaktiv ist seit 2006 am Start und weiter umtriebig. Das zeigt sich unter anderem darin, dass sie sich seit knapp 15 Jahren mit dem Gütesiegel für Bürgerstiftungen schmücken darf. Unlängst haben Josef Hermsen, Gerhard Wölki, Alexa Köhler und Claudia Kaßelmann die Tüv-Plakette für Qualität und Transparenz im lokalen bürgerschaftlichen Engagement in Düsseldorf wieder abholen dürfen. Besonders stolz sind sie, weil es ein unabhängig geprüftes Qualitätssiegel ist. Dies brachte Hermsen als Vorsitzender am Dienstag bei einer Rückschau mit Ausblick in der Friedrichsfelder Zentrale der Volksbank Rhein-Lippe deutlich zum Ausdruck, denn im Mittelpunkt der Aktivitäten in Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Voerde und Wesel stehen Kinder und Jugendliche. Kreaktiv will zweierlei: Medienkompetenz vermitteln und alternative Freizeitbeschäftigungen aufzeigen. Dabei richtet sich „Kreaktiv – Kinder fördern – Bürgerstiftung Rhein-Lippe“, wie sie sich komplett nennt, nun neu aus.