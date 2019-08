Gestank befürchtet : Bürgerprotest gegen Tierkrematorium geht weiter

Auf dem Grundstück (A) am Hufenkampweg nahe der Auffahrt des Kapellenweges zur Bundesstraße 58 plant die Weseler Cremare GmbH die Errichtung eines Tierkrematoriums. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Bisher vorliegende Gutachten würden nicht für Beruhigung sorgen, heißt es in dem von Sandra Mika versandten Schreiben. Die Bürger sammeln Unterschriften.

Der Protest gegen das geplante Großtierkrematorium in Schermbeck geht weiter. Am vergangenen Donnerstag trafen sich erneut Bürger Schermbecks, um den aktuellen Stand zum geplanten Bau am Kapellenweg / Ecke Hufenkamp zu diskutieren. Die Anwesenden befürchten am gewählten Standort Nachteile für Anwohner und benachbarte Gewerbebetriebe. Man fühle sich überrumpelt, teilten die Anlieger in einer Mitteilung am Dienstag mit. „Viele Fragen stehen im Raum, die nur durch die Verwaltung beantwortet werden können.“ Vor allem werden Belastungen durch Lärm, Gerüche und Schadstoffe befürchtet. Die Bürger sammeln deshalb weiter Unterschriften gegen das Vorhaben. Listen liegen in den Geschäften aus.

Bisher vorliegende Gutachten würden nicht für Beruhigung sorgen, heißt es in dem von Sandra Mika versandten Schreiben. „Vielmehr wirkt das Gutachten auf den ersten Blick in sich nicht schlüssig und beinhaltet an einigen Stellen widersprüchliche Angaben.“ Selbst bei einem ordnungsgemäßen Regelbetrieb könne es immer wieder zu Störfällen kommen. Das würde sich auch bei anderen Kommunen mit kleineren Tierkrematorien zeigen. An dem geplanten Standort in Schermbeck sei ein 24-Stundenbetrieb in drei Schichten an sechs Tagen in der Woche sowie bedarfsorientiert an Sonn- und Feiertagen vorgesehen. Nach Aussage des Betreibers handele es sich um das größte Tierkrematorium Deutschlands.

Aus Sicht der protestierenden Bürgerinnen und Bürger gehört ein solches Großtierkrematorium nicht an diesen Standort. Anwohner und Beschäftigte im Umfeld befürchten bei Störfällen besonders hohe Emissionswerte und vermehrte Geruchsbelästigungen. Aus Sicht der Bürger gibt es bei einem Großtierkrematorien dieser Größenordnung kaum Erfahrungswerte. Verwiesen wird auf ein Großtierkrematorium in Schwäbisch Hall, das 2018 eröffnet wurde. Die Anlage dort sei wesentlich weiter von einer Wohnbebauung entfernt als es die städtebauliche Situation in Schermbeck hergibt. „Mit 300 Metern zum nächsten Wohnhaus, das sich im reinen Wohngebiet befindet, ist es den Protestierenden viel zu nah.“

(RP)