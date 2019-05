Bürgermonitor : Gutes Ende für Lüttinger Spielplatz

Lüttingen Das Spielangebot Am Blauen Stein/An der Nettkull sollte schon längst abgebaut sein. Doch dann nahmen Anwohner das Heft selbst in die Hand, stellten erfolgreich einen Bürgerantrag und sammelten eifrig Spenden für neue Geräte.

Konzepte hier und Konzepte da: Stadt und Rat greifen gerne darauf zurück, um ein großes Ganzes analysieren zu lassen und dann ihre Entscheidung zu fällen. Doch was die Experten in Kleinarbeit untersuchen und zusammenstellen, muss nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein.

Ein Beispiel ist das Spielflächenkonzept. Fachleute und Politik hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht; Anwohner der Straßen Am Blauen Stein und An der Nettkull gingen auf die Barrikaden, als der Dienstleistungsbetrieb (DBX) die Ergebnisse des Konzepts umsetzen wollte und weitere Spielgeräte abbaute. Sie schlossen sich zusammen, intervenierten mit einem Bürgerantrag erfolgreich im Rat und verhinderten so die Schließung des Spielplatzes. Jetzt war feierliche Eröffnung, zu der die Anwohner auch Vertreter der Stadt, der Politik und der Spender eingeladen hatten.

Zu klein, zu wenig genutzt und ohne altersgerechte Spielgeräte hatte das Spielflächenkonzept geurteilt und eine Schließung empfohlen. Dem folgte dann der Rat. Vergeblich fragten Anwohner bei der Stadtspitze nach, ob der Spielplatz nicht doch erhalten bleiben könne. Doch die Verwaltung warnte damals vor einer Aushöhlung des beschlossenen Konzepts. Das sei darauf ausgerichtet, „künftig kleine, unterhaltungsintensive und teilweise nicht so stark genutzte Spielflächen zugunsten größerer, für Familien und Kinder auch attraktiverer Spielplätze aufzugeben und so das Angebot qualitativ aufzuwerten und zu konzentrieren“. Es folgte ein Bürgerantrag mit Unterschriftenliste an den Rat und die Korrektur der Politik. Die Anwohner hatten angekündigt, sich selbst soweit wie möglich um den Spielplatz kümmern zu wollen. Anregungen dazu holten sie sich bei einer ähnlichen Initiative in Wardt.