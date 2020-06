Schließung droht : Bürgermeisterin schreibt Brief an Kaufhof-Spitze

Brief von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein in Wesel an die Kaufhof-Geschäftsführung in Essen. Foto: Sebastian Peters

Wesel Droht dem Kaufhof in Wesel das Aus? „Bleiben Sie mit dem Kaufhof in Wesel. Es ist die einzige Filiale im Kreis Wesel“, schreiben Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein an die Konzernspitze.

In einem Brief an die Geschäftsführung von Galeria Karstadt Kaufhof in Essen fordern Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) und Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein den Erhalt des Kaufhof-Standortes Wesel. Nach dem Protest gemeinsam mit der Belegschaft am Dienstag legt somit die Bürgermeisterin nach. „Bleiben Sie mit dem Kaufhof in Wesel. Es ist die einzige Filiale im Kreis Wesel. Und: schwarze Zahlen vor Ort, treue Kunden sowie 49 verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen eine deutliche Sprache“, schreiben Westkamp und Opgen-Rhein an die Konzernführung Guido Mager und Miguel Müllenbach. Sie verweisen auf die Kundenzahlen. Wesel habe hier Spitzenwerte und befinde sich bundesweit unter den Top 10 der Städte mit vergleichbaren Einwohnerzahlen. Auch Wesels Zentralitätskennziffer liege über dem Bundesschnitt. Weiter wird argumentiert mit der Lage des Kaufhofs. In direkter Nachbarschaft entsteht derzeit ein Edeka-Markt, von dem nach Meinung der Stadtverwaltung der Kaufhof profitieren könne. Ende Juli soll der Markt des Betreibers Lurvink aus Xanten in der Esplanade eröffnen. „Diese neue Einkaufsmöglichkeit im Esplanade-Center wird auch die Passantenfrequenz noch einmal deutlich erhöhen“, so Westkamp und Opgen-Rhein.