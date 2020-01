Empfang in Schillkaserne Wesel : Bürgermeisterin an Soldaten: „Wesel als Heimat annehmen“

Wesel Oberstleutnant Peters, seit gut drei Monaten Dienstältester Deutscher Offizier, strich die „besondere Herausforderung und Teamleistung“ heraus, die von den in Wesel stationierten Soldaten bei ihren Auslandseinsätzen in Afghanistan oder Irak vollbracht wurde.

Oberstleutnant Peters, seit gut drei Monaten Dienstältester Deutscher Offizier, strich die „besondere Herausforderung und Teamleistung“ heraus, die von den in Wesel stationierten Soldaten bei ihren Auslandseinsätzen in Afghanistan oder Irak vollbracht wurde. Er selbst werde sich in Kürze in Afghanistan „ein Bild vor Ort verschaffen“. Auch 2020 würde, so Peters, das 1st NSB die NATO-Einsätze und –-übungen mit IT-Kommunikationsmitteln ausrüsten. Er verwies auch darauf, dass der Routinebetrieb in Wesel nicht vernachlässigt werde. „“Jeder einzelne ist wichtig. Die Weseler Soldaten werden auch in 2020 mehr als ausgelastet sein““, sagte der Kommandeur.