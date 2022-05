„Es gibt im Moment keine Alternative“ : Stadt Hamminkeln will weiter Energie sparen

Hamminkeln Bürgermeister Bernd Romanski wundert sich, wie die Debatte um die Gasversorgung läuft. Er sieht Einsparpotenzial in jedem Haushalt. Die Stadt schreibt indes ihren Gasvertrag neu aus – bisher vergebens. Das hat einen speziellen Grund.

Die Versorgungsdebatte in Deutschland läuft heiß. Es geht um große Politik, um Putins Pipelines und die Frage, ob im Ernstfall erst die Haushalte mit Gas versorgt werden sollen und dann die Wirtschaft. Wieso eigentlich wird das unwidersprochen so propagiert? Warum wird der Konflikt einseitig debattiert? Diese und andere Fragen sind es, die Bürgermeister Bernd Romanski umtreiben. Er glaubt, dass man kleiner, nämlich beim Verbrauchsverhalten allgemein anfangen muss.

„Die einzige Alternative ist es, Energie zu sparen. Es gibt im Moment keine Alternative“, sagte er. Den Ansatz hat er mit Aktionen im Rathaus begleitet, die Aufsehen erregten. Dies hilft Romanski aber auch nicht weiter, wenn er sich für die Stadt am Gasmarkt bewegt. Der städtische Gasversorgungsvertrag ist zum 30. Juni neu ausgeschrieben worden. Das ernüchternde Ergebnis: kein einziges Angebot. Grund dafür ist, dass sich kein Unternehmen imstande sieht, angesichts der volatilen Lage konkrete Angebote zu berechnen. Dann bleibt der Stadt in jedem Fall der Grundversorgungstarif, der teuer genug ist.

Vorgang Fracking ist eine Abkürzung und steht für „Hydraulic Fracturing“. Es bezeichnet das Aufbrechen von Gestein im tiefen Untergrund, um an Erdgas oder Öl zu kommen. Dabei wird Wasser, das mit zahlreichen Chemikalien angereichert ist, mit hohem Druck in den Erdboden gepresst. Nach der Bohrung strömt ein Teil davon wieder nach oben. Es gibt Befürchtungen, dass so das Grundwasser und die Böden verunreinigt werden könnten.

Wahlkampf in Hamminkeln : Ex-Minister Spahn motiviert CDU in Quiks Wohnstube

Düsseldorf will Energie sparen : Das Wasser in den Schwimmbädern wird jetzt kälter

Und es bleiben die flankierenden Maßnahmen, die Romanski zu seinem Ding erklärt hat. Auch am Dienstag tat er es wieder. „Ich wundere mich, dass das Gas-Thema nicht viel mehr auf der Verbrauchsseite gespielt wird“, sagte er. Eine Frage stehe am Anfang, nämlich die, was überhaupt nötig sei, im Rathaus mit Gas versorgt zu werden. Direkt darauf folgt in der To-do-Liste seine Initiative, zum Energiesparen zu animieren. Offensiv und mit Ideen. Bestätigt sieht sich der Verwaltungschef spätestens seit der von ihm erfundenen Uhu-Challenge, bei der es um Verbrauchsverhalten im Rathaus ging und geht. Bei einer Wette um ein Fass Bier hat sich gezeigt, wie sich Mitarbeiter auch spielerisch motivieren lassen, Energie zu sparen. Der Verbrauch sank am Anfang in nur zwei Wochen um 45 Prozent.