Bürgermeister im Schermbecker Grundschulstreit : Kein weiteres Bürgerbegehren möglich

Schermbeck Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth (CDU) äußert sich zum Grundschul-Streit. Ein Ratsbürgerentscheid sei möglich, nicht aber ein zweites Bürgerbegehren, so der Christdemokrat.

Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth (CDU) hat in einer Mitteilung das weitere Vorgehen seiner Verwaltung in Sachen Grundschul-Streit skizziert. Die Initiative „Zwei Grundschulen für Schermbeck“ mit ihrem Sprecher Thomas Bolte hatte ein Bürgerbegehren für den Erhalt zweier Grundschulen initiiert. Nachdem der Schermbecker Rat dieses Bürgerbegehren aus formalen Gründen zuletzt abgelehnt hatte, kündigte Thomas Bolte noch am Abend der Ablehnung im Rat an, dass es einen zweiten Anlauf geben werde. Nun stellt aber Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth klar, dass ein weiterer Antrag auf Einleitung eines Bürgerbegehrens rechtlich nicht mehr möglich sei. Die Antragsfrist, drei Monate nach dem Grundsatzratsbeschluss, sei abgelaufen. Ein neuer Antrag könne nicht gestellt werden. „Der BI steht der Klageweg in Bezug auf die ablehnende Ratsentscheidung frei“, erklärt Rexforth.