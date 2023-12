Polizei sucht Zeugen Auto des Bürgermeisters zerkratzt: Staatsschutz ermittelt in Schermbeck

Viele kennen es, keiner liebt es: Man kehrt zu seinem abgestellten Auto zurück und findet es in ramponiertem Zustand vor. Mal sind es „nur“ ein paar Kratzer, mal sind die Zerstörungen schlimmerer, vor allem teurerer Natur. In den seltensten Fällen übernimmt dann der Staatsschutz die Ermittlungen. Aktuell ist dieser allerdings wegen eines Vorfalls in Schermbeck aktiv.