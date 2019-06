Bürgerentscheid zur Ratsverkleinerung : Bürgerentscheid: Einladung an Vereine

Hamminkeln CDU, Grüne, FDP machen Druck gegen eine Ratsverkleinerung. USD und SPD wahren Distanz. Infos werden verschickt.

Einsam steht eine Wahlkabine auf dem Flur in der ersten Etage des Rathauses. Wer zum Beispiel zum Bürgermeisterbüro will, kommt an dem eckig-schmucklosen „Kunstwerk“ vorbei und erinnert sich vielleicht daran, dass die Abstimmung zum verkleinerten Rat läuft. Wie berichtet, hat Pro Mittelstand das Bürgerbegehren für die Verkleinerung von 38 auf 28 Ratssitze durchgesetzt und versucht diese jetzt mit einem Bürgerentscheid zu erzwingen.

Was als demokratisches Beteiligungsverfahren festgeschrieben ist in Hamminkeln, Stadt der sieben Dörfer, ist in seiner Auswirkung umstritten, weil Dörfer Ratsvertreter verlieren würden. Die Parteien machen deshalb gegen die Verkleinerung des Rates per Bürgerentscheid weiter mobil und wissen Heimat- und Bürgervereine auf ihrer Seite. Für Dienstag haben CDU, Grüne und FDP diese zu einem nichtöffentlichen Informationsabend eingeladen – und zwar alle Heimat- und Bürgervereine, wie Johannes Flaswinkel (Grüne) am Freitag sagte.