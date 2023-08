Bürgerdialog in Hamminkeln Viel Interesse am Verlauf der Stromautobahn

Ende 2024 will der Übertragungsnetzbetreiber den Planfeststellungsbeschluss und damit Baurecht erreichen. Ziel ist der zügige Baubeginn. Vorzeitiger Beginn wird an einigen Stellen geprüft, möglicherweise wird hier schon in der ersten Hälfte 2024 gebaggert. Nötig ist dafür die Zustimmung der Bundesnetzagentur. 2027, so ist es das Ziel, soll A-Nord in Betrieb gehen.