Alternative zum Linienbusverkehr : Bürgerbus Mehrhoog fährt jetzt im Stundentakt

Mehrhoog Wichtig war es dem Verein, trotz der Straffung des Fahrplans noch möglichst zahlreiche Umsteigemöglichkeiten zu den Buslinien 63, 64, 86 sowie in Mehrhoog zur Bahn Richtung Wesel und Emmerich zu berücksichtigen.

Es mussten dadurch verschiedene Änderungen im Fahrplan erfolgen, wie auch eine geringe Streckenverkürzung durch den Wegfall der Haltestellen Hamminkeln-Sportplatz und Hamminkeln-Bahnhof. Ebenso wurden die Haltezeiten Mehr-Ortsmitte, Mehrhoog-Pollmann/Bahnhof und Hamminkeln-Markt auf ein Minimum reduziert. Die Haltestellen Kirchstraße, Bonhoeffer-Schule, Katholischer Friedhof, Schule, Berliner Straße und Im Mühlenbusch werden mit dem neuen Fahrplan nur noch in Richtung Mehr-Ortsmitte angefahren. In Richtung Hamminkeln wird auf der Bahnhofstraße/Ecke Halderner Straße eine neue Haltestelle Halderner Straße eingerichtet, um die Fahrgäste aus diesem Wohngebiet aufzunehmen.

Wichtig war es dem Verein jedoch, trotz der Straffung des Fahrplans noch möglichst zahlreiche Umsteigemöglichkeiten zu den Buslinien 63, 64, 86 sowie in Mehrhoog zur Bahn Richtung Wesel und Emmerich zu berücksichtigen. Auch gibt es für alle drei Bürgerbuslinien in Hamminkeln Umsteigemöglichkeiten in Richtung Brünen und Loikum-Wertherbruch. Damit möglichst viele Bürger über die neuen Fahrzeiten informiert werden und den Bürgerbus nutzen können, wird der neue Fahrplan am Samstag, 13. September, an alle Haushalte von Mehrhoog verteilt. Auch im Bürgerbus und in vielen öffentlichen Einrichtungen liegen die Fahrpläne aus.