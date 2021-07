Seit Juli gibt es neue Möglichkeiten : Wie die Stadt Wesel die Organisation im Bürgerbüro digitalisiert

Ein Personalausweis ragt aus einer Geldbörse. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie sorgt dafür, dass Bürger nicht lange auf den neuen Pass oder Ausweis warten müssen. In anderen NRW-Städten ist die Lage anders. Was die Verwaltung unternommen hat, um solche Zustände zu verhindern.

In vielen Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen müssen die Menschen auf den Rathäusern und Bürgerämtern seit Wochen mit langen Wartezeiten rechnen. Einmal schnell vor dem Urlaub den Personalausweis oder Reisepass erneuern? Das ist vielerorts gerade nicht ohne Weiteres möglich. Denn die Stadtverwaltungen haben in der Hochphase der Corona-Pandemie ihre Bürgerdienste massiv einschränken müssen. So hat sich vieles angestaut.

In Wesel ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Lage verhältnismäßig entspannt. „Wir haben verstärkten Andrang, aber es gibt keine Explosion der Anliegen“, sagt Klaus Schütz, Erster Beigeordneter der Stadt. Gehäufte Expressanträge, von denen aus anderen Kommunen berichtet wird, gibt es in Wesel nicht. Und das habe seine Gründe: Als die Infektionszahlen stiegen und klar wurde, dass man das Rathaus für den Publikumsverkehr sperren muss, wurde ein Team gebildet, das telefonisch Termine vergab. Auf diese Weise konnten die Weseler die Dienste des Bürgerbüros auch in der Pandemie in Anspruch nehmen, sie wurden dann einzeln an der Rathauspforte abgeholt.

Seit dem 14. Juni ist das Rathaus nun wieder geöffnet und nach den ersten zwei betriebsamen Wochen, ist es ruhiger geworden. Ausweise, Geburtsurkunden, Meldebescheinigungen können auch ohne vorherigen Termin beantragt werden. „Wie voll es ist – das kommt ganz auf den Tag an“ sagt Schütz. „Donnerstags haben wir zum Beispiel bis 18 Uhr geöffnet, da kommen viele nach der Arbeit und wir bemühen uns, dass wir alle, die innerhalb der Öffnungszeiten kommen, noch drannehmen, auch wenn es dann mal etwas später wird.“ Länger als eine Stunde müsse man aber selten warten. Trotzdem könne es vorkommen, dass die Menschen bis auf die Straße rausstehen, weil aktuell die Kapazitäten im Wartezimmer noch beschränkt seien. Ein Sicherheitsdienst kanalisiere den Besucherstrom.

Die Pandemie hat die Arbeitsweise in der Meldestelle aber verändert. Seit Juli gibt es eine digitale Terminvergabe. Bürger können dort nicht nur ihren Wunschtermin buchen, sondern bekommen auch noch eine Liste der Dokumente angezeigt, die sie mitbringen müssen. „Mit etwas Glück bekommt man morgens sogar noch einen Termin für den gleichen Tag, in der Regel aber für den nächsten Tag“, erklärt Schütz.

Für die Stadt bedeutet das, dass für die Terminvergabe kein Personal mehr abgestellt werden muss und man sich auch für künftige Ausnahmesituationen gerüstet sieht. Die acht Verwaltungsmitarbeiter auf der Meldestelle sind nun aufgeteilt. Ein Teil bearbeitet die Anliegen derjenigen mit Termin, die anderen die der Spontanbesucher. Etwas mehr als jeder dritte Bürger komme aktuell wegen der Erneuerung seiner Reisedokumente. Rund die Hälfte nehme den Terminservice bereits in Anspruch, sagt Schütz.