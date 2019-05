Am Niederrhein : Bündnis will Regeln für Wolfsabschuss

Wölfin GW954f auf dem ersten Foto, das eine Jägerin am Niederrhein von dem Tier gemacht hat. Foto: dpa/Sabine Baschke

Niederrhein Wann darf ein Problemwolf getötet werden? Ein Aktionsbündnis vom Niederrhein fordert Klarheit in dieser Frage. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll in dieser Frage schon initiativ geworden sein.

Der Wolf bewegt am Niederrhein weiter die Gemüter. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel hat sich jetzt die Kanzlerin Angela Merkel zur Frage des Umgangs mit problematischen Wölfen nun eingeschaltet. Sie drängt auf eine Lösung in der Frage, ob die Wölfe bei Rissen von Nutztieren abgeschossen werden dürfen. Unklar ist, ob Wölfe erst dann getötet werden dürfen, wenn sie bereits Schafe gerissen haben, oder auch schon vorbeugend, wenn sie sich Siedlungen oder Schafsherden nähern. Diese Frage spielt auch am Niederrhein eine Rolle: Mehrfach hat die Wölfin GW954f in den vergangenen Monaten Schafe gerissen, der letzte ihr zuzuordnende Riss in der Region datiert vom 29. März in Schermbeck. Seitdem sind keine weiteren Fälle von gerissenen Schafen am rechtsrheinischen Niederrhein bekannt geworden.

Was machen mit Problemwölfen? Klar hat sich am Montag Max von Elverfeldt aus Weeze in dieser Frage positioniert. Er ist Vorsitzender des Aktionbündnises Forum Natur. Dies ist ein Zusammenschluss aus Landwirtschafts-, Jagd-, Waldeigentümer- und Fischereiverbänden. Die gegenwärtige Wolfspolitik von Bund und Ländern könne dazu führen, dass die Akzeptanz des Wolfes in der Bevölkerung auf dem Land kippt. Nach jahrelanger Diskussion über die Ausbreitung des nationalen Wolfsbestandes lediglich eine „Bund-Länder-Arbeitsgruppe“ einzurichten, sei für die Menschen im ländlichen Raum und die Weidetierhalter ein Hohn. „Wir erwarten von der Bundeskanzlerin eine rasche Entscheidung, die nach unserer Auffassung nur darin liegen kann, dass der Weg zum Einstieg in ein aktives Wolfsmanagement freigemacht wird“, sagte Elverfeldt. Konkret soll der strenge Schutz des Wolfes aufgehoben und das Tier ins Jagdrecht überführt werden ähnlich wie in Skandinavien. „Willkommen Wolf, alleine reicht nicht, es besteht dringender Handlungsbedarf auf politischer Ebene“, sagt er. „Wir sind nicht gegen den Wolf, aber damit es eine Akzeptanz gibt, muss es ein Wolfmanagement geben“, betont von Elverfeldt.

Info Hat GW954f auch ein Kaninchen gerissen? Netz Auf der Internetseite https://www.wolf.nrw/wolf/de/aktuelles sind alle Fälle von Nutztierrissen, dazu weitere Informationen über den Wolf, dokumentiert. Offen ist noch, ob dem Niederrhein-Wolf GW954f auch der Fall eines gerissenen Kaninchens in Bottrop zugeordnet werden kann. Das Land prüft.

Vorgeschlagen wird, den Raum in drei Kategorien aufzuteilen. Zum einen Wolfsschutzareale, in den der Wolf unbeeinflusst leben kann, etwa in Truppenübungsplätzen. Zweiter Bereich wären Wolfsmanagementareale, in denen der Wolf toleriert aber im Bestand gemanagt werden soll. Und schließlich Wolfsausschlussareale, in denen der Wolf nicht toleriert werden kann, etwa in Städten.

Aus von Elverfeldts Sicht würden die Kreise Kleve und Wesel in die ersten Kategorien fallen. „In beiden Fällen würde es dazu führen, dass es zu Abschüssen von Wölfen kommen kann“, stellt er klar.

Mitten in diese Diskussion platzt die Nachricht, dass ein Wolf, der auch in Kerken gesichtet worden war, in Monschau in der Eifel ein Schaf getötet hat. Der Wolf hatte, wie berichtet, vor einem Jahr mehrere Schafe in Kerken gerissen. Damals waren Speichelproben genommen worden, daher konnten die Experten des Landesamtes für Umwelt und Naturschutz (Lanuv) den Riss in Monschau zuordnen. Der Wolf war seit dem Vorfall in Kerken nicht wieder aufgetaucht.

(zel)