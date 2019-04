Bühnenhaus Wesel: Komödie stimmt nachdenklich

Wesel Das Neue Globe Theater aus Potsdam begeisterte auf der Studiobühne mit der Komödie „Indien. Eine Schnitzeljagd durch die deutsche Provinz“. Das Stück wurde engagiert, kraftvoll und erfrischend komisch umgesetzt, regte aber auch zum Nachdenken an.

Es ist eine Kunst, gute Komödien zu schreiben, die nicht ins Banale abdriften, und es ist eine ebensolche Kunst, sie so umzusetzen, dass sie sich nicht im Albernen verlieren. Der österreichische Kabarettist, Schauspieler und Autor Josef Hader und sein Kollege Alfred Dorfer beherrschen das Genre aufs Feinste, und das Neue Globe Theater aus Potsdam hat am Samstag auf der Studiobühne „Indien. Eine Schnitzeljagd durch die deutsche Provinz“ engagiert, kraftvoll und erfrischend komisch umgesetzt.

Während Bösel seine Frau zu Weihnachten mit Strapsen beglückt, schenkt Fellner der Freundin einen Mixer. Und während sich der eine Sprüche klopfend durchs Leben pöbelt, gibt sich der andere so, als sei er in Indien oder Japan gleichermaßen zuhause: „Ist die Landschaft karg, isst man eher üppig“, schwadroniert er. „In Indien essen die fast nur Reis, sitzen auf der Straße und manche verhungern. Das muss eine eigenartige Landschaft sein.“

Nach Monaten gemeinsamen Tourens durch hinterwäldlerische Gaststätten betrinken sich die beiden Männer und schließen endlich Freundschaft: Bösel kehrt den Macho raus und auch Fellner taut auf. Am Ende bietet man sich das Du an und Bösel schlägt einen Wettbewerb im Weitschiffen vor. Köstlich anzusehen, wie schließlich der völlig betrunkene Bösel, die obligatorische braune Spießer-Cordhose verlierend, nur von seinem Kollegen daran gehindert wird, sich der Länge nach hinzulegen.

Was da die Lachmuskeln strapaziert, ist allerdings nichts anderes als ziemlich lebensnah dargestellte, tägliche Leere. Bevor das Denken beginnt, greift man zum Alkohol. Das Stück jedenfalls stimmt nachdenklich: Wenn dann nämlich irgendwann wie bei Fellner die Diagnose Krebs heißt, stellt man fest, dass man auf so manches falsche Pferd gesetzt hat.

Andreas Erfurth gibt einen wunderbar prollig-großspurigen Bösel und Kai Frederic Schrickel fühlt sich als pingelig-nerviger Fellner sichtlich wohl. Doch auch Kilian Löttker trägt entscheidend zu dem gelungenen Theaterabend bei. Er tritt als singender Nummern-Boy mal im Smoking, mal in Udo Jürgens’ weißem Bademantel oder in Françoise Hardys mintgrünem Fummel auf, während sich im Hintergrund die Dorfkneipe in eine italienische Pizzeria verwandelt. Auch als Servicekraft in Nylonkittel und getigerter Leggings oder als typischer, Deutsch radebrechender italienischer Wirt zieht Kilian Löttker das Publikum auf seine Seite.