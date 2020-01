Bürgerforum beklagt sich : Ruine stoppt Straßenumgestaltung

Die Brandruine an der Weseler Straße in Büderich soll demnächst abgerissen werden. Foto: Sebastian Peters

Büderich Das Büdericher Bürgerforum übt Kritik an der Weseler Stadtverwaltung.

Der Koordinationsausschuss Büdericher Vereine (Bürgerforum) hat in einem Brief an Verwaltungschefin Ulrike Westkamp und die Vorsitzenden der sechs im Rat vertretenen Fraktionen beklagt, dass die schon vor Jahren beschlossene Umgestaltung der Weseler Straße noch immer nicht in Angriff genommen wurde. Dabei seien bereits 2019 die nötigen Fördermittel vom Land NRW bereitgestellt worden, beklagen die Unterzeichner des Schreibens, Marcus Abram und Andreas Gardemann.