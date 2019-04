Beliebter Treffpunkt : Bücherschrank ist mitten in der Stadt ein Blickfang

Bücherschrank ist mitten in der Stadt ein Blickfang

Wesel Innogy schaut zum Welttag des Buches mit Freude auf die öffentlichen Tauschstellen für Leseratten.

Literaturfreunde wissen das Datum besonders zu schätzen: Drer 23. April ist seit 2001 Welttag des Buches, auf Idee und Betreiben der Unesco. Auch Innogy blickt mit Freude auf diesen Tag, stehen doch dann die Bücherschränke des Energieunternehmens und die Bücherpaten, die dort ehrenamtlich immer nach dem Rechten sehen und Krimis, Romane, Sachbücher und Kinderliteratur passend einsortieren, im Blickpunkt. Auch in der Stadt Wesel ist der gut besuchte Bücherschrank ein Blickfang.

Gute Bücher werfen Literaturfreunde ja nicht einfach weg – stattdessen werden sie oft und gerne geteilt. Diese Möglichkeit haben die Menschen in Wesel seit dem 6. September 2013 am Innogy-Bücherschrank auf dem Leyensplatz. Das System ist denkbar einfach: Jemand stellt seine bereits gelesenen Bücher in den Schrank, andere nehmen sie sich dafür heraus. Der Seniorenbeirat als Bücherpate kennt die Trends.