Wesel : Buchkritiker: „Nur lesend verstehen wir die Welt"

Dens Scheck kam auf Einladung der Buchhandlung Korn nach Wesel in die dortige Musikschule.

Wesel Der Literaturexperte Denis Scheck erzählte in Wesel aus dem „Kanon: Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur“.

Wer kennt das nicht? Ein Buchgeschenk soll es sein, die Auswahl ist aber riesig. Also bleibt der Blick an der Spiegel-Bestsellerliste hängen. Denis Scheck, der Großkritiker und bekannt von der „druckfrisch“-TV-Sendung und dort nie um ein euphorisches Lob oder einen klaren Verriss verlegen, weiß mehr. „Der Begriff Bestseller ist eine Warnung“ befand er zum Amüsement der Zuschauer im vollen Saal der Musikschule. Also hilft vielleicht ein ausgiebiger Blick in „Schecks Kanon: Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur“. Nur steht das Buch auch auf der Bestsellerliste und die soll man ja meiden …

Das Thema, was ein gutes und lesenswertes Buch ausmacht, ist vielschichtig. Man kam dem beim geistreichen, kurzweiligen und einen ungewöhnlichen Blickwinkel einnehmenden Leseabend näher. „Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue“ gab der keineswegs an mangelndem Selbstbewusstsein leidende Scheck vor. Das Publikum folgte ihm gerne.

Eva und Brigitte Korn taten mit ihrer Einladung an Denis Scheck einen guten Griff. Für sie und Weseler Literaturinteressierte war es ein Wiedersehen mit dem bekanntesten und originellsten Literaturkritiker Deutschlands. Am 29. September 2011 hatte Denis Scheck die Buchhandlung Korn in Wesel eröffnet. Den Niederrhein kennt er, war der Schwabe doch zehn Jahre in Straelen als literarischer Übersetzer am dortigen Europäischen Übersetzer-Kollegium tätig.

Denis Scheck, seriös im schwarzen Anzug und mit dem Impetus eines Mannes von Welt, erzählt gerne, und er tut es charmant. Seine Lesung ist sorgsam durchkomponiert, er wechselt geschickt Tempo und Tonfall, berichtet Hintergründe, streut Anekdoten ein wie den Besuch in Umberto Ecos grandioser Bibliothek. Er bebildert wortreich und klug, warum bei ihm der Kanon der Weltliteratur ohne Lessing, Heine oder Max Frisch auskommt, wohl aber den geldbadenden Dagobert Duck oder Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker „Karlsson vom Dach“ enthält. Weil die nämlich für das Abenteuer stehen und nicht für die tradierten Vorstellungen von Germanisten, Deutschlehrern und Literaturkritikern über das angeblich gute Buch.

Diese Auswahl der 100 wichtigsten Werke pfeift auf Genre- oder Sprachgrenzen. Auch wenn „Kanon“ unzeitgemäß klingt und eine Einschränkung der Freiheit des Lesers bedeutet, wie Scheck einräumt, lassen sich die Zuhörer gerne durch seine literarische Favoritenwelt von Ovid bis Tolkien, von Simone de Beauvoir bis Shakespeare, von Goethe bis J.K. Rowling führen. Frauen der Literatur würdigt er ausdrücklich. An diesem Abend greift Scheck Jane Austens „Stolz und Vorurteil“, Dorothy Parkers bissiges Werk, die Philosophin Hypathia, den Literatur-Macho Ernest Hemingways mit seiner Kurzgeschichte „Das kurze glückliche Leben des Francis Macomber“ exemplarisch heraus.

„Nur lesend verstehen wir diese Welt. Literatur schafft einen eigenen Raum, ein Buch ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang“, behauptet der Literaturversteher. Das beantwortet noch nicht die Kernfrage, was sich zu lesen lohnt, öffnet aber den individuellen Zugang. Was auch mit neurowissenschaftlichen Bedingungen zu tun hat, Lesestoff wirkt im Gehirn. Bücher können auch süchtig machen. Robert Gernhardt, den Scheck besonders mag und von dem er ein Gedicht vorliest, hat Bücher und Leser punktgenau bereimt und humorvoll gewürdigt.

Ein gutes Buch zu lesen ist oft eine Entdeckung und immer ein gutes Gefühl.

