Tradition in Brünen : Plattdeutsch ist Heimat

Wesel Die Brüner Plattspräker treten wieder mit Sketchen und Anekdoten auf. Ihre Art der Heimatpflege ist ganz modern. Auch junge Brüner werden ans Plattsprechen als Teil der Dorfidentität herangeführt.

Das Motto ist unmissverständlich, rangiert zwischen altbacken, traditionsbewahrend und dörflich modern: „Loot ons platt met‘een prooten!“ Die Brüner Plattspräker tun es seit 1979 mit ihren Plattdeutschen Abenden, sie sind damit neben Drevenack die wichtigsten Bewahrer der alten dörflichen Sprache, die auch öffentlich wirksam ist. Zwei ihrer munteren Abende mit Sketchen, Anekdoten und Liedern stehen wieder an. Seit 1984 gibt es diese Doppelveranstaltungen, weil der Bedarf so groß war – und natürlich die persönliche Nähe zu den Plattspräkern zählt. Der Nachwuchs mischt mit und erobert seit vielen Jahren ebenfalls die Bühne im Landgasthof Majert. Dennoch, sagt Roman Brögeler, Ur-Brüner und als Kind vom Bauernhof mit Platt und Hochdeutsch aufgewachsen, werde die ursprüngliche Sprache nicht mehr von so vielen Menschen verstanden wie einst. „Es gibt genug Akteure, aber weniger Zuschauer.“ Dabei, wer genau hinhört, kann Brünerisch gut verstehen, ohne vom Dorf stammen zu müssen. Spezielle Begriffe kann man sich oft aus Zusammenhängen erschließen. Dabei hilft, dass das Publikum Geschichten serviert bekommt, die nicht nur unterhaltsam und witzig wie im derben Volkstheater sind, sondern auch aktuelle Themen aufgreifen. Von Klimawandel bis Brüner Autobahnanschluss kann man auch in alter, wie eh und je lebendiger Sprache räsonieren. Das macht im Gegenzug Platt zeitgemäß. Rolf Brögeler und die Aktiven sind engagiert, um das Plattspräken als Dorfidentität erhalten. Dies tun sie auf Mundartabenden, Stammtischen, bei Gottesdiensten und zu anderen Gelegenheiten.

Identität – genauer: die Angst sie zu verlieren - war auch der Anlass, die Gruppe zu gründen. Mit der kommunalen Neuordnung 1975 kam Brünen unter das Dach der sieben Hamminkelner Dörfer. Der Bürgerverein unter Günter Heiligenpahl rief die Abende ins Leben und überzeugte noch aktive Mundartsprecher, vors Mikrophon zu gehen. Gewiss nicht einfach, aber vorher schon gab es im privaten Rahmen plattdeutsche Vorträge und Sketche. Die Schar der Aktiven wuchs, 1979 folgte der erste Plattdeutsche Abend im Saal der früheren Gaststätte Buchmann-Dahlhaus.

Die erfolgreichen Plattsprecher aus Brünen leisteten Schützenhilfe bei Mundartabenden in Bislich, Wertherbruch, Hünxe, Ringenberg, Orsoy und Rheinberg. In der Bürgerhalle Wertherbruch kamen 1981 die Vereine aus allen sieben Ortsteilen zusammen, 500 Zuschauer genossen Platt. Dreimal haben sich die Brüner an den Kreiskulturtagen beteiligt. Heute haben die Brüner Plattspräker 50 Aktive, davon zehn junge, die dabeigeblieben sind, seit sie unter der Leitung von Edith Krusdick als Schüler der Hermann-Landwehr-Schule das sprachliche Handwerk und den Spaß an Sketchen gelernt haben. Hier wird die Plattdeutsch-AG im Offenen Ganztag weiterhin gepflegt. Der Brüner Flöten- und Gitarrenkreis ist seit 1989 dabei, Sänger des MGV Brünen treten auf.

„Dass zehn junge Leute dabei geblieben sind ist wunderschön, auch wenn Platt keine Alltagssprache mehr ist. Sie werden oft von ihren Großeltern unterstützt. In der Grundschule lernen sie Platt wie eine Fremdsprache“, erzählt Rolf Brögeler. Und erinnert sich, dass seine Eltern mit ihm Hochdeutsch sprachen, während diese mit ihren Eltern mit seinen Großeltern auf Platt parlierten, während diese wiederum untereinander komplett auf Brünerisch kommunizierten. „Noch heute ist für mich Platt ein Stück alte Heimat“, sagt er.

In Zeiten des schnellen Wandels sei die Pflege alter Traditionen ein kostbares Gut. Doch zu viel über vermeintlich gute alte Zeiten bei den Veranstaltungen zu erzählen sei nicht gut. „Das wird langweilig. Also nehmen wir die alte Sprache mit in die neue Zeit.“ Das passt, zum Beispiel beim Thema Gesundheit. Da braucht der Auswärtige aber manchmal Übersetzungshilfe. Wer weiß schon, dass „Kepper“ ein Hautriss ist oder „Vratten“ Warzen sind, deren Behandlung manchmal nur mit genug „Bääijen“ (beten) gelingt? Dagegen ist der Tipp „Kastanien in’ne Tesch gedraggen wor o gut tegen Rheuma“ zwar abergläubische Medizin, aber sprachlich ziemlich einsichtig, und beim Begriff „Fieber“ ist man wieder im sprachlichen Allgemeingut angelangt. Manchmal ist Brünerisch nicht aus Brünen, die „Fisematenten“ haben einst die Franzosen an den Niederrhein gebracht. Seine eigene Hymne „Üt Brünen kommen wej“ hat das Dorf auch. Es wird also munter und vielseitig werden, wenn die Gäste beim Plattdeutschen Abend so begrüßt werden: „Weij Plattspräker wönsch völl Pläsier!“

Nebenbei: Da hört auch die Wissenschaft gerne hin. Denn die Brüner sind auch sprachliche „Gewährsleute“ von Dr. Georg Cornelißen, der als Spezialist für die Sprachen des Niederrheins beim LVR zu alten Dialekten forscht und sie bewahrt. Wenn der wissen zum originalen Brüner Platt wissen will, fragt er im Dorf nach.