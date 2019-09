Hamminkelner CDU legt Antrag vor : Brüner A3-Auffahrt: Skepsis gegenüber Wesel

Ortseinfahrt in Brünen vor der Kirche. Wie werden Verkehre hier geleitet? Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die CDU Hamminkeln ist für eine Brüner Umgehung, will aber auch die A3-Auffahrt Molkereiweg prüfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse und Sebastian Peters

Nach dem Beschluss im Weseler Rat zur Südumgehung mit dem Anschluss an die Autobahn drei in Brünen sortiert man sich in Hamminkeln neu. Dies wurde in der Bürgersprechstunde im Planungsausschuss deutlich. Nachdem unsere Redaktion einen Plan mit den künftigen Verkehrsströmen in der Kreisstadt Wesel veröffentlicht hatte fragte ein Bürger, wo denn die Hamminkelner Belange bleiben und wieso nicht eine besser geeignete Auffahrt an der Molkereistraße hinter Lackhausen in Erwägung gezogen würde. Ähnlich hatte die CDU Brünen in einer Stellungnahme in Richtung CDU Wesel gefragt, nun herrscht offensichtlich Unbehagen über das Weseler Vorpreschen. In seiner Antwort sagte Bürgermeister Bernd Romanski (SPD), dass für ein solches Großprojekt der Konsens der Kommunen nötig sei. Deshalb werde er sich mit der Weseler Verwaltung zusammensetzen. Die CDU reagierte am Donnerstag nach einem Stadtverbandsvorstandsbeschluss mit einem Eckpunkte-Papier Ortsumgehung Brünen / Anschlussstelle A3.

Romanski soll laut CDU eine enge Abstimmung zwischen Hamminkeln und Wesel koordinieren. „Schöner und für das gemeinsame Ziel dienlicher ist eine abgestimmte Vorgehensweise der beteiligten Kommunen statt Alleingang oder Schnellschuss“, heißt es mit deutlichem Unterton gegen das Weseler Tempo. Per Ratsantrag schlägt die CDU vor, dass die Verwaltung in einer Bürgerversammlung in Brünen über die Verkehrsuntersuchung informiert, in Abstimmung mit Behörden die Machbarkeit der Variante Nord-West-Umgehung und Autobahnanschluss am Molkereiweg prüfen. Mittels einer Bürgerbefragung im Dorf soll zudem ein Votum eingeholt werden.

Wichtigste politische Ziele seien die Entlastung vom Durchgangsverkehr und die Erhöhung der Verkehrssicherheit im Brüner Ortskern, heißt es in dem CDU-Papier. Dies gelte insbesondere für Lkw und Motorräder. Dazu könnten eine Ortsumgehung ebenso wie Maßnahmen der Verkehrssicherheit im Ortskern einen wesentlichen Beitrag leisten.