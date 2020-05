Engagement in Brünen : Maskennäherinnen knacken 1500er-Marke

Info

Anerkennung Der Brüner Sozialdemokrat Wilfried Fenske hat Susanne Rosensträter und Anke Sellmann per Facebook gelobt und gedankt. „Wer will kann eine kleine Spende hinterlegen. Sie bitten um Baumwollbettwäsche (keine Kissen) für die Produktion“, sagt er. Die könne man auch in der Dorf-Apotheke abgeben.