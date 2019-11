Bundesstraße 70 : Radler in Brünen schwer verletzt

Brünen Beim Abbiegen hat ein Autofahrer einen Radfahrer erfasst. Der schwerverletzte Radfahrer wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

In Brünen hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 16.15 Uhr befuhr laut Bericht der Kreispolizei ein Autofahrer die Straße Auf dem Stemmingsholt in Richtung der Bundesstraße 70. Dabei bog er nach rechts in Richtung Wesel ab und stieß in der Folge mit einem älteren Radfahrer zusammen, der aus Richtung Wesel kommend den linken Radweg der Weseler Straße befuhr. Der schwerverletzte Radfahrer wurde zur Behandlung in ein Weseler Krankenhaus gebracht. Die Polizei war bis in den Abend hinein mit der Unfallaufnahme beschäftigt.