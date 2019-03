Betrunken unterwegs: Brüder randalieren in Brüner Ortskern

Hamminkeln Zwei alkoholisierte Brüder haben auf der Weseler Straße und der Rohstraße in Brünen Fahrzeuge angehalten und beschädigt. Auch brachen sie in ein Haus ein und bedrohten zwei Senioren (88 und 98 Jahre alt). Die Polizei konnte sie schließlich in Gewahrsam nehmen.

Die Polizei hat zwei betrunkene Brüder aus Hamminkeln (28 und 32 Jahre) in Gewahrsam genommen. Sie hatten am Samstag gegen 19 Uhr auf der Weseler Straße in Brünen Fahrzeuge zum Anhalten genötigt, gegen diese geschlagen und sie beschädigt; auch traten sie gegen die Eingangstür eines Hauses und beschädigten diese. An einem Haus an der Rohstraße schlugen sie die Scheibe der Eingangstür ein und gelangen so ins Gebäude. Hier bedrohten sie die beiden Hausbewohner, eine 88-jährige Frau und einen 98-jährigen Mann. Die Polizei konnte den älteren Bruder schließlich auf der Weseler Straße in Gewahrsam nehmen. Der Jüngere befand sich bereits wieder in seiner Wohnung in der Nähe. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und schlug einen der Polizeibeamten, der sich leicht verletzte. Beide Brüder wurden zur Wache in Wesel gebracht und erst am Folgetag entlassen, als sie wieder nüchtern waren.