Kostenpflichtiger Inhalt: Entscheidung des Bundesgerichtshofes : Neue Chancen für Bäcker durch Brötchen-Urteil

„Ab 12 Uhr ist sonntags hier nichts mehr los“, sagt Bäckereiverkäuferin Melanie Maas, die in der Büscher-Filiale an der Poppelbaumstraße arbeitet. Foto: RP/Anna Steinhaus

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Bäckereien in Wesel, Schermbeck und Hamminkeln begrüßen die Entscheidung des Bundesgerichtshofes zur Sonntagsöffnung von Bäckereien. Trotzdem glauben sie nicht, dass dies am Niederrhein mehr Kunden in die Filialen zieht.