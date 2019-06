Hamminkeln : Bündnis kämpft gegen „Rexit“

Nein-Plakat zur Ratsverkleinerung hängen wie hier in Wertherbruch bereits am Straßenrand. Sie sollen dazu anmieren, am Bürgerentscheid teilzunehmen und mit Nein zu stimmen. Foto: Fritz Schubert

Hamminkeln Warnung vor dem Rats-Exit: CDU, FPD, Grüne und Martin Wente machen mobil für ein Nein auf dem Stimmzettel.

Je näher der Termin des Bürgerentscheids über eine Ratsverkleinerung rückt, um so mehr verhärten sich in Hamminkeln die Fronten. Vom 1. bis 7.Juli wird über den Wunsch von Pro Mittelstand, den Rat um zehn auf 28 Mitglieder zu reduzieren, abgestimmt. Für ein klares Nein auf dem Stimmzettel macht sich das breite Bündnis von CDU, FDP, Grünen und Martin Wente stark, das am Freitag untermauerte: „Für die SPD steht die Tür immer noch weit offen.“ Die Befürworter der bisherigen Ratsgröße wollen die Menschen nun verstärkt mit Informationen davon überzeugen, dass Demokratie, Mitbestimmung und Meinungsvielfalt leiden, wenn Pro Mittelstand mit seinem Ansinnen obsiegen sollte. „Nein“-Plakate hängen bereits am Straßenrand. Flyer an alle Haushalte sind in der Post. Ab heute wollen die Akteure zudem an Infoständen Aufklärungsarbeit leisten.