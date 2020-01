Bürgermeisteramt : Große Mehrheit für Hense (CDU) als Spitzenkandidat

Sebastian Hense tritt für die CDU im Rennen um das Bürgermeisteramt in Wesel an. Foto: Sebastian Peters

Wesel Jetzt ist es offiziell: Sebastian Hense ist Kandidat der Weseler CDU für das Amt des Bürgermeisters. Die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Wesel nominierten ihren Parteichef Hense am Dienstagabend im Haus der Bürger-Schützen mit 96,5 Prozent.

Bei der Kommunalwahl im September hat er es mit Amstinhaberin Ulrike Westkamp (SPD) zu tun, die seit 16 Jahren im Weseler Rathaus auf dem Chefsessel sitzt. Sebastian Henses Bereitschaft zur Kandidatur war am Freitag vergangener Woche bekannt geworden (wir berichteten). Tags darauf stellte die Partei das Arbeitsergebnis ihrer Findungskomission offiziell der Öffentlichkeit vor.

Sebastian Hense ist 41 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Wesel. Beruflich ist er als stellvertretender Schulleiter am Andreas-Vesalius-Gymnasium tätig. Seit rund fünf Jahren ist er Wesels CDU-Vorsitzender. Ferner gehört er dem Kreisvorstand der Christdemokraten an.