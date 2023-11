Johanna Grütter hat bei Köpi gelernt Weselerin wird eine der jüngsten Braumeisterinnen Deutschlands

Kürzlich hat der Abi-Jahrgang 2018 des Weseler Andreas-Vesalius-Gymnasiums im Kornmarkt-Club Baby Doll Jubiläum gefeiert. Wenn man sich fünf Jahre nicht gesehen hat, dann gibt es bei solchen Treffen in aller Regel viel zu erzählen. Meist beginnen Gespräche dann mit der Frage: „Na, und was hast Du so gemacht? Was ist aus Dir geworden?“ Dann erzählen die einen, dass sie beispielsweise Medizin, Wirtschaft oder Ingenieurwesen studieren beziehungsweise sich im Referendariat befinden. Andere berichten von ihrem freiwilligen sozialen Jahr, von work and travel in Australien oder dass sie eine Ausbildung in der Verwaltung, im Krankenhaus oder bei der Polizei machen (oder gemacht haben).