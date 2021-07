Brauchtum trotz Corona-Pandemie : So lief die traditionelle Feldmesse der Altschermbecker Kilianer

Info

Tradition Auch in diesem Jahr wurden die Fahnen der Kilianer am Turm der Ludgeruskirche befestigt. Der Altschermbecker Kilianer Stefan „Bobo“ Linden hatte die Fahnen am bereits Freitag angebracht. Sie dienen als weithin sichtbarer Hinweis, dass am Wochenende nach dem 8. Juli in Schermbeck immer ein Doppelschützenfest gefeiert wird.