Nach Brandstiftung in der Weseler Innenstadt : Schausteller will sich ein neues Karussell zulegen

Wesel/Friedrichsfeld Anfang Juli zündeten Unbekannte das Kinderkarussell von Klaus Skornia an. Die Anteilnahme war groß. Warum der Schausteller mittlerweile wieder bessere Laune hat – und warum er optimistisch in die Zukunft schaut.

Und dann erzählt er, wem er ganz besonders dankbar ist: unter anderem dem Edeka-Kaufmann Andre Stepper, der an seinen Leergutautomaten in den beiden Märkten in Friedrichsfeld und Spellen Spendenboxen aufgestellt hat, in die Kunden ihre Pfandgutscheine werfen können. Mehr als 800 Euro sind so innerhalb weniger Tage zusammengekommen. In den beiden Edeka-Märkten werden auch Orchideen verkauft. Der Blumengroßhändler, der Edeka Stepper beliefert, hat 200 Pflanzen zur Verfügung gestellt, die pro Stück fünf Euro kosten. Den Gesamterlös soll ebenfalls Klaus Skonia bekommen.