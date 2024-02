Samstagabend in Wesel Brand in Asylbewerberheim: 100 Flüchtlinge evakuiert

Mehrere Fahrzeuge der Weseler Feuerwehr sind am Samstagabend gegen 22 Uhr mit Blaulicht zum nur wenige Hundert Meter entfernt liegenden Asylbewerberheim an der Trappstraße geeilt. Denn dort war es in einem Sanitärbereich im dritten Obergeschoss zu einem Brand gekommen. „Das war aber nichts Großes, nichts Spektakuläres. Das passiert immer wieder“, erklärte die Kreisleitstelle der Polizei auf Anfrage. Tatsächlich hatte es einen ähnlichen Fall (Brand eines Papierspenders) schon im November 2023 gegeben. So wie am Samstagabend musste das ehemalige Bürogebäude auch damals während des Einsatzes der Feuerwehr evakuiert werden. Betroffen waren jetzt rund 100 Bewohner.