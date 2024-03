Kriminalpolizei ermittelt Brand in Obrighoven – Wehr verhindert Übergreifen auf Reithalle

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag gegen 22 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle auf einem Reitgelände an der Straße Am Reitplatz aus. Ein Mitglied des Reitsportvereins St. Hubertus Wesel-Obrighoven war auf den Brand aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr verständigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer außerhalb einer Lagerhalle ausgebrochen, die an die große Reithalle des Vereins grenzt. Dort war laut Polizei Unrat gelagert worden, der aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Die Wehr konnte den Brand löschen, bevor das Feuer auf die angrenzende Reithalle übergreifen konnte. Eine Wand der Lagerhalle wurde durch das Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.