Brand in Hamminkeln : Feuerwehr löscht Flammen beim Textilhersteller Setex in Dingden

Dingden Die Feuerwehr war am Mittwochvormittag beim Dingdener Textilhersteller Setex im Einsatz. Flammen schlugen aus einem Kamin. Die Ursache für den Brand war eine Maschine in der Produktionsstätte.

Bei einem Brand in der Dingdener Firma Setex ist am Mittwochvormittag ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Wie Setex-Geschäftsführer Konrad Schröer unserer Redaktion mitteilte, war eine Arbeitsmaschine des Textilherstellers in Brand geraten. Die Ursache dafür sei noch unklar.