Einsatz in Hamminkeln : Feuerwehr löscht vier Hektar Moorbrand am Diersfordter Forst

Feuerwehr löscht vier Hektar Moorbrand am Diersfordter Forst

Einsatz in Hamminkeln

Hamminkeln Aus bisher unbekannten Gründen hat in Hamminkeln ein Moorstück gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Brandfläche von etwa 200 auf 200 Metern am Rande des Diersfordter Forstes löschen.

Damit hätten die Einsatzkräfte das Übergreifen der Flammen auf den nahen Wald verhindern können, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Indes hielten Nachlöscharbeiten am Morgen noch an.