Kostenpflichtiger Inhalt: Schaden im sechsstelligen Bereich : Feuerwehr löscht Brand bei Textilveredler Setex in Dingden

DIe Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Foto: Klaus Nikolei

Dingden 44 Einsatzkräfte sind am Mittwochvormittag zu einem Einsatz an der Frankenstraße in Hamminkeln-Dingden geeilt. Eine Maschine war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.