Hamminkeln : Borgers schließt Werk Dingden später

Dingden Die Unternehmensführung informiert auf Betriebsversammlungen. Verhandlungen über Restrukturierung auf der Zielgeraden.

Die Verhandlungen der Borgers Group über die Restrukturierung sind nach Angaben der Gruppe auf der Zielgeraden. Der angeschlagene Autozulieferer mit Hauptsitz in Bocholt meldete am Mittwoch, dass die Schließung des Werks Dingden (300 Mitarbeiter) auf Ende 2020 verschoben werde. Für das Stammwerk Bocholt wurden zusätzliche Investitionen und Stellen in Aussicht gestellt. Grundlage dafür seien die „Einigungen mit Banken und nahezu allen Automobilherstellern, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Mitarbeiter wurden am Mittwoch auf Betriebsversammlungen informiert. Demnach konnte mit den finanzierenden Banken und nahezu allen Top-Kunden von Borgers Einigungen erzielt werden. Die entsprechenden Vereinbarungen sind endverhandelt. Auch die Eigentümer erbringen Beiträge für die Sanierung. Die Gespräche mit dem Betriebsrat und der IG Metall über einen Interessenausgleich und Sozialplan würden konstruktiv verlaufen konstruktiv, wobei die Gewerkschaft noch verhandelt. Die Unternehmensleitung möchte im Gegenzug zu tariflichen Sanierungsbeiträgen der Belegschaft Kapazitäten aus ausländischen Werken nach Bocholt verlagern.